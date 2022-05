Limpia Pública de Xalapa, sin reporte de “aviadores”

A raíz de la depuración de personal en diversas áreas del Ayuntamiento, al momento no se reportan despido de “aviadores” en la Dirección de Limpia Pública de Xalapa, aseguró el secretario general del Sindicato de Solidaridad Urbana-FATEV de Limpia Pública, Guillermo Caballero de Jesús.“El Sindicato siempre hemos estado en desacuerdo que haya ese tipo de personas dentro, cuando necesitamos personal, mano de obra y todo eso y de lo que tenemos en Limpia Pública que no han detectado a personal de aviador”Añadió que la nueva administración no ha aplicado despidos en la Dirección de Limpia Pública, “porque nada más llegan y llegó la guillotina y adiós”.“En Limpia Pública lo que queremos es más personal, no que nos despidan y como lo he manifestado, vamos a estar al pie del cañón y pendiente de esas situaciones, ¿por qué? Porque Limpia Pública es la parte fundamental para que la ciudad se encuentre limpia y embellecida”.Abundó que el Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero dejó entre 8 a 9 carros recolectores descompuestos y que no le “dio tiempo” a la anterior administración de repararlos.“Afortunadamente han estado saliendo unidades que estaban en malas condiciones y se están manejando 60 rutas diarias que están saliendo a dar servicio”.Reprochó que los recolectores y las recolectoras trabajan a sol, agua y frío, para que hubiera trabajadores “sin hacer nada, con la mano en la cintura”.