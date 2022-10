Limpia Pública se sobrepasa: Ayuntamiento Coatzacoalcos tuvo que rentar camiones

Para poder normalizar la recolección de basura en Coatzacoalcos el Ayuntamiento tuvo que rentar 15 camiones de volteo, confirmó el alcalde Amado Cruz Malpica.Durante esta semana se registró una nueva crisis en el tiradero de Villa Allende, lo que volvió a provocar que varias colonias se llenaran de residuos en sus esquinas debido a lo limitado que está servicio de Limpia Pública.“Entraron en operación 15 unidades de volteo, ya están reportando rutas, y hay una maquina más en la disposición final de Allende que tenemos ahora en uso. Este operativo no va a parar hasta que el tema quede resuelto para la ciudadanía de Coatzacoalcos, pero ya a partir de ayer se iniciaron las rutas con los 15 volteos que ya están en operación, le pediría a la población que nos ayuden que están operación estos volteos y que cualquier reporte lo hagan con servicios municipales”, indicó.Cruz Malpica aclaró que el basurero de Villa Allende no está cerrado, sino que dijo que los problemas se han originado por los tractores que se encargan de remover los desechos.“No, no está cerrado, el basurero ha tenido problemas por maquinas que son muy grandes y que están en el límite de la capacidad operativa y corre paralelo a este asunto y que estamos atendiendo”, comentó.Agregó que están sosteniendo reuniones para poder solucionar de fondo el problema de la basura para Coatzacoalcos.En los últimos días la población de Coatzacoalcos se ha manifestado por la situación que se vive en el municipio pues hay colonias que llevan más de 20 días sin que pase el camión recolector.