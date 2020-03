Limpian espacios públicos de Ixtaczoquitlán por prevención

Un promedio de 50 trabajadores del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán realizaron este día limpieza en espacios públicos de este municipio, con la finalidad de abonar a las acciones de prevención del coronavirus.



Este medio centenar de empleados agrupados en un promedio de 10 cuadrillas, desde muy temprana hora iniciaron con el saneamiento de diferentes lugares del municipio.



Autoridades siguen haciendo énfasis en que las personas deben de estar en casa como lo ha instruido el Gobierno Federal, así como también siguen promoviendo lavado de manos y la jornada de sana distancia con el propósito de que no se presenten más casos de coronavirus.



Esta actividad de limpieza se estará realizando durante toda la semana, en tanto en la Laguna de Ojo de Agua, la cual pertenece en un 50 por ciento a Orizaba y el otro porcentaje a Ixtaczoquitlán, no se observa presencia, como en días pasados, de gente que acude a este balneario.



De igual forma, en la zona de comercios de esta laguna del lado de Ixtac no hay un solo comerciante, pues desde hace un tiempo se trabaja en la remodelación.