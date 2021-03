Limpian playa de Alvarado por Día Mundial de la Vida Silvestre

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se conmemora cada 3 de marzo, el pasado domingo el Club de Exploradores de México A. C. (CEMAC) Sección Veracruz-Boca del Río reunió a más de 50 personas, quienes colaboraron durante una jornada de limpieza de la playa Isla del Amor, en Alvarado.



En representación de este colectivo, Federico Gómez Boucrin, explicó que este esfuerzo por conservar nuestros recursos naturales y crear conciencia en la población acerca del uso de los residuos sólidos es una tradición de la CEMAC, que cada año hace una invitación a sus socios y amigos para realizar recolectar basura en alguna playa.



El Coordinador de Buceo refirió que cuando este año se juntó la Mesa Directiva decidieron limpiar la playa Isla del Amor porque “las autoridades de Alvarado casi no tienen control ahí” y al ir a caminar por esa área en algunas ocasiones vieron que hay muchos desechos sólidos que arroja el mar, provenientes del río cercano.



Iniciamos a las 6:30 de la mañana con un amanecer espectacular y avanzamos limpiando la playa unos 2 kilómetros lineales hacia donde está una escollera, y cuando terminamos eran las 12:00 del día y el sol era demasiado fuerte para continuar con la labor, por lo que nos unimos en una carpa para acabar de separar los desechos, relató.



Refirió que la metodología de recolección fue muy simple, se hicieron tres grupos: los recolectores, que buscaban los desechos en la playa de la línea de marea alta hacia la línea de marea baja; dos personas de apoyo, que se dedicaron a cambiar las bolsas llenas por vacías, y el tercer grupo, que seleccionó todos los materiales.



“Se utilizaron sacos vacíos de alimento y bolsas de plástico reciclables para recolectar todos los desechos y se separaron aquellos que se podían reciclar, como el PET (polietileno tereftalato), el vidrio y el cartón, mientras que la basura plástica y basura general se puso aparte”.



Encontramos desde popotes, cotonetes, chanclas, zapatos de plástico, hilo de pesca, cuerdas, jeringas, botellas, botes, cubetas, encendedores, bolsas de plástico, facias de automóviles, juguetes de playa, en fin toda una variedad de basura.



Federico Gómez explicó que se habilitó una carpa que brindó sombra, asientos, había agua fresca y se dispuso de fruta para que los voluntarios pudieran recargar fuerzas y continuar con su labor. “Además, varios caminantes se acercaron a nosotros y se unieron a nuestra labor, por lo que también se les proporcionaron guantes”.



Para finalizar la jornada, indicó, se juntó todo y lo que no es reciclable se depositó en el basurero de Antón Lizardo y el material reciclable se llevó a los depósitos convenientes para que fuese reutilizado.



“Siempre hay que intervenir, aunque sea un pequeño granito de arena que uno aporte, es muy importante. Fue muy claro cuando empezamos a limpiar que había árboles, plantas de nopales, cornezuelos y otros arbustos llenos de bolsas de plástico, mismas que las estaban dañando, quemando, rozando y les impiden crecer, porque nos dimos a la tarea de quitar todos esos residuos y cuando nos fuimos fue muy satisfactorio recorrer el camino que ya habíamos limpiado y ver que ya no había basura. Era increíble lo bien que habían hecho el trabajo todos”.



El colaborador de CEMAC agradeció a las más de 50 persona que nos regalaron su tiempo e hizo una invitación a que otros colectivos se sumen limpiando nuestros espacios naturales para hacer de este mundo un lugar mejor, “pero primero nosotros mismos debemos hacer conciencia de que no debemos tirar basura, porque siempre va a dar al océano y trae muchos problemas, tanto para los habitantes marinos, como para la fauna y la flora costeras”.



De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, el Día Mundial de la Vida Silvestre “nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad”.



“La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Este es el motivo por el cual el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 15 se centra en detener la pérdida de biodiversidad”.



Cabe señalar que se eligió el 3 de marzo para esta conmemoración porque coincide con la fecha de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, lo cual constituyó un gran logro en la regulación para la protección de las plantas y animales y la prevención del comercio ilegal.