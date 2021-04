Listas candidaturas del PRD para Alcaldías; se privilegian propuestas: Sergio Cadena

La Historia política de Veracruz registrará en sus páginas la valiente participación de mujeres y hombres que van a contender por guiar los destinos de los municipios de Veracruz, para rescatarlos de la pobreza, el atrasado y el abandono, afirmó Sergio Cadena Martínez, presidente del PRD en el marco de la entrega de constancias a sus candidatos y candidatas a presidentes municipales, con las medidas sanitarias correspondientes.



Destacó que el PRD hizo una convocatoria a la sociedad, a mujeres y hombres de bien y hubo una respuesta exitosa ya que la gente se expresó con su participación de manera contundente; se trata de gente nueva pero también con experiencia y decisión que respondió al llamado para recuperar a Veracruz e incluso algunos ya han dirigido los destinos de sus municipios con excelentes resultados.



“Se trata de gente de trabajo, de entrega probada que con convicción pero también con amor al prójimo han actuado incluso más allá del deber porque se requiere de trabajo pero también sensibilidad, de tacto y de trato que hoy se han perdido, de empatía y de atención a todos los ciudadanos y de ponerse en el lugar del otro, que es lo que hoy se ha perdido”, agregó.



Cadena Martínez expresó a sus candidatos que más allá de plantear un plan de gobierno, no se debe de perder la sensibilidad humana, eje fundamental del partido, comprometido con las causas sociales y con las hermanas y hermanos veracruzanos, sobre todo los más desprotegidos.



“Nuestro compromiso es respaldar a Veracruz y a todos sus sectores en todo momento, no nos preocupa enfrentar gobiernos autoritarios, tenemos claro que la lucha no es contra un gobernante ni contra una sola persona y para ello acudiremos al barrio, a la colonia, y al ejido para reencontrarnos con los nuestros, anteponiendo las propuesta y el diálogo pero también la lealtad hacia la gente.



Vamos a lograr el triunfo dialogando, debatiendo ideas, hablando con la verdad y de frente, el PRD vuelve a dar la cara por su gente y por sus causas; Les hablamos con la verdad pero también con el corazón, respetándolos y exponiendo lo que se puede hacer y lo que no, no vamos a mentir ni a descalificar a los demás, vamos a proponer y a construir”, detalló.



Finalizó destacando que están seguros de las propuestas que presentarán, las cuales fueron construidas de la mano de la gente, por lo que el consenso ciudadano se hace presente en la plataforma del PRD por encima de cualquier otro interés.