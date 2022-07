Listos, los 10 proyectos que participarán en el Encuentro Escénico Veracruz 2022

El pasado fin de semana, el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) dio a conocer las propuestas seleccionadas para participar en el Encuentro Escénico Veracruz 2022, iniciativa que busca estimular la producción escénica, así como la formación de públicos en la entidad, ofreciendo a las compañías de teatro y danza seleccionadas un espacio para la presentación de sus puestas en escena y otorgándoles la totalidad de los ingresos obtenidos en taquilla.Participaron compañías, grupos y colectivos profesionales de teatro y danza radicados en el Estado, con proyectos de formato libre en cuanto a tema, técnica y público objetivo.En esta ocasión, el jurado calificador fue integrado por los especialistas: la bailarina Djahel VinaVer; el editor de Tramoya, Héctor Herrera y el actor y promotor cultural Bruno Monroy. Ellos fueron los encargados de seleccionar las siguientes 10 puestas en escena propuestas por The Penguin Company, Jóvenes Zapateadores, Gesteatro, Arte Escénico, La Maleta Teatro, Pulso Cia de Danza, Produccions Hombre Gacela, Mirna Gómez Silva Arte Escénico, ADC y el grupo de teatro Este perro está enroscado.1. “La certeza de la pertenencia”, propuesta presentada por The Penguin Company A.C. | Teatro2. “¡Vívelo!”, de Jóvenes Zapateadores | Danza3. “Los Caracoles Estresados”, de Gesteatro | Teatro4. “Isla Blanca”, de Spaciocero Arte Escénico | Danza5. “Chikoo: el niño que no quería ser perro”, de La Maleta Teatro | Teatro6. “Bosque, movimiento desde lo irreversible”, de Pulso Cía Danza | Danza7. “El pez y la mar”, de Producciones Hombre Gacela | Teatro8. “Paisajes sonoros de la mudanza peregrina”, de Mirna Gómez Silva Arte Escénico | Danza9. “El patas negras”, de ADC | Danza10. “Los delfines también se suicidan”, de Este perro está enroscado | TeatroDe julio a septiembre, todas las agrupaciones participantes presentarán las propuestas seleccionadas en la sala “Emilio Carballido” del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave”, como parte del programa del Encuentro Escénico Veracruz 2022.Encuentra más información sobre este evento en las redes sociales del Teatro del Estado @TeatroDelEstado y conoce la programación completa que el Instituto propone para ti en www.ivec.gob.mx