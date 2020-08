Litigar en medios de comunicación sólo es show del PAN: Ríos Uribe

“Litigar en medios informativos y cafeterías, en ruedas de prensa, es un show mediático del Partido Acción Nacional”, sostuvo el diputado residente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Rubén Ríos Uribe, quien también recomendó a los representantes del blanquiazul que litiguen en los Tribunales, fundando y motivando, porque todas sus controversias y juicios de amparo, a través de sus asesores, incluso, las del ex Fiscal, les fueron negados.



“El Congreso de Veracruz siempre será respetuoso de las instituciones políticas del Estado, de los actores políticos y de la ciudadanía en general, en torno a las expresiones y críticas que viertan sobre el quehacer legislativo; sin embargo, cuando se trate de asuntos jurídicos, lo pertinente es llevar los argumentos necesarios ante los tribunales correspondientes”, enfatizó.



Lamentó que los panistas monten un show mediático en torno al caso de Actopan, donde se ha actuado con apego a la Ley desde el momento en que hubo elementos para destituir al presidente municipal y a la síndica, al sustentarse actos de corrupción en contra del pueblo, lo cual el Congreso local no lo tolerará y “como Presidente del Congreso no seré tapadera de nadie”.



Ríos Uribe sostuvo que el Poder Legislativo ha dado cauce legal, en tiempo y forma, a todos los asuntos planteados por los Tribunales locales y federales, quedando constancia en las plataformas públicas de estos organismos jurídicos, sin embargo, a los dirigentes panistas les gusta “litigar” en los medios de comunicación y no ante las instancias correspondientes.



Apuntó que el Congreso local seguirá velando por la gobernabilidad en los 212 municipios y porque las autoridades municipales se sigan apegando a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas; los tiempos en que se negociaba la impunidad a quienes saqueaban el erario público o se enriquecían al amparo de la corrupción, quedaron en el pasado.



Que quede claro, enfatizó, se está combatiendo la corrupción, caiga quien caiga, no hay pactos ni “moches” para perdonar a quien traiciona al pueblo.