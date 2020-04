Llama AMLO a médicos y enfermeras de 60 años a volver ante emergencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los médicos y enfermeras de entre 60 y 65 años, que no padezcan enfermedades crónicas, para realizar trabajo en hospitales donde no se atenderá a enfermos de COVID-19.



En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador recordó que de acuerdo con las proyecciones de los especialistas del 8 o 10 de mayo habrá la mayor afectación por Coronavirus, “y debemos estar completos ante el incremento de casos”.



“Por eso hacemos un llamado a enfermeras, médicos de 60 a 65 años que estén sanos”, expuso.



El mandatario dijo que por las medidas de protección se estableció que a partir de los 60 años se tenían que guardar los trabajadores al servicio del Estado, esto ha ayudado, “pero consideramos que si los médicos y enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años que voluntariamente deseen ayudar podrían participar trabajando en las mismas instituciones, no es en hospitales COVID sino en hospitales, donde se tiene que atender otros padecimientos, siempre y cuando no tengan una enfermedad; que no sean hipertensos, obesidad, diabetes”.



Señaló que los médicos y enfermeras que regresen por un mes, del 23 de abril al 23 de marzo, tendrán compensación del 30% sobre su salario, porque ya trabajan en las instituciones de salud.