Llama Iglesia a no discriminar a personal médico, ni a pacientes con COVID-19 y sus familias

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, pidió a la población no caer en actitudes discriminatorias hacia el personal que atiende casos de COVID-19, ni hacia los pacientes o familiares con Coronavirus.



Al ser cuestionado en referencia a algunas opiniones de rechazo que se han emitido sobre que el Coliseo La Concordia reciba en albergue a los familiares de los pacientes con este virus y que serán internados en el hospital del IMSS, apuntó que los cristianos deben promover la caridad.



"Nuestro Señor Jesucristo, en tiempo donde las personas discriminaban o segregaban enfermos, enseñó a tratarlos con caridad, pues no se puede discriminar a nadie, porque si al dolor del sufrimiento se le suma el rechazo, esto hace un problema social mayor. Se trata de ser solidarios, de generar actitudes de comprensión y paciencia", explicó.



Añadió que es tiempo de ser empáticos con quienes sufren y con el personal médico que está teniendo una tarea muy importante, que es salvar vidas.



El sacerdote recalcó en que hay que considerar que los enfermos que podrían llegar al hospital del IMSS en Orizaba no son sólo de zonas cercanas, sino provienen del sureste del Estado y tienen situaciones económicas precarias, además de un estrés por el hecho de tener un enfermo.



"Creo que el Ayuntamiento está tratando de proveer un servicio, como se ha expresado y que no sólo es de comida sino también de hospedaje para evitar que las personas estén trasladándose mucho por la prevención que se requiere; es una acción que beneficia a las personas que no tienen la posibilidad de tener alojamiento".