Llama Olga Sánchez a seguir indicaciones de López-Gatell, “sin excepción”

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a la población, sin excepciones, a seguir las indicaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.



A través de su cuenta de Twitter, explicó que López-Gatell es experto en epidemiología y la voz autorizada y oficial de todo el Sector Salud, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse unida frente a la emergencia sanitaria.



El llamado se da horas después de que Javier Alatorre, en el noticiario estelar de TV Azteca, pidiera "ya no hacer caso al Subsecretario de Salud".



El nombre del conductor así como las palabras TV Azteca se han convertido en tendencia en redes sociales.



En días anteriores, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue criticado por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por supuestamente no informar sobre la cifra real de contagios por Coronavirus.



Ante estos comentarios, López-Gatell ha asegurado que él reporta la información que le transmiten las entidades federativas y el Gobierno Federal.



SENADOR PIDE REVOCAR CONCESIÓN A AZTECA



El senador Salomón Jara Cruz (MORENA) exigió el retiro de la concesión a TV Azteca, por incitar a la población a desatender las indicaciones preventivas de contagio de Coronavirus COVID-19, con lo cual se pone en riesgo la salud de la población.



Jara Cruz señaló, en un comunicado, que la línea editorial de Televisión Azteca se ha convertido en un obstáculo para salvaguardar la vida e integridad de la población.



"La televisora está desinformanda y dificultando la estrategia para impedir la saturación de los servicios de salud y colocando en riesgo la atención médica, no solamente para quien resulte contagiado de Coronavirus sino para la población en general y con ello, la seguridad nacional", advirtió el Senador por Oaxaca.



“Exijo al @ift_mx revocar inmediatamente la concesión de servicios de televisión abierta del canal Azteca Uno a Televisión Azteca porque su contenido se ha convertido en un obstáculo para salvaguardar la vida e integridad de la población ante el #COVID-19”, escribió en su cuenta de Twitter.



CASO DE CORONAVIRUS EN MÉXICO



La noche de ayer, se informó que México tiene ya 546 muertos y 6 mil 875 contagios de Coronavirus. Hay, además, 13 mil 364 casos sospechosos y se ha estudiado a 48 mil 365 personas.



De los casos confirmados, 4 mil 396 (63.94%) han sido leves y 2 mil 479 (36.05%) han requerido hospitalización. Además, de los 6 mil 875 casos confirmados, 2 mil 627 (38%) se recuperaron.