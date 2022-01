Llaman a donar artículos de higiene a pacientes del Hospital de Salud Mental de Orizaba

El presidente del Comité Ciudadano de Apoyo, Gaddiel García Amador, hace llamado a la población para que done artículos de higiene básica para los pacientes crónicos del Hospital de Salud Mental Víctor Manuel Concha.Mencionó que en este inicio de año, los integrantes del comité ya comenzaron a visitar a ciudadanos y conocidos para que les apoyen en esta labor e incluso próximamente vendrá de visita un empresario de Boca del Río que tiene una fábrica de jabones y champú a entregar su donativo.Recordó que son cerca de 60 personas las que requieren de todo tipo de apoyo debido a que fueron abandonadas por sus familiares, por lo que si bien el hospital les provee de lo que le corresponde, que es la atención y tratamiento, constantemente necesitan ropa, calzado y artículos de higiene personal.Comentó que si bien en esta campaña se están enfocando en esta última parte y piden a la población que les done papel higiénico, toallas sanitarias y otros artículos de higiene personal, si alguien gusta llevar ropa o calzado es bien recibido.Señaló que lo único que piden es que el calzado no sea de cordones y la ropa no tenga lazos.García Amador mencionó que algunas personas se han acercado a donar algunos artículos pero seguirán tocando puertas para apoyar a esta población que es numerosa y tiene muchas necesidades.