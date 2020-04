Evitar nuevos créditos durante el periodo de confinamiento por la Emergencia Sanitaria, recomendó la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal.



Lo anterior, dado que en redes sociales y en internet, el comercio en línea y agencias automotrices facilitan trámites para la contratación de bienes y productos a plazos desde el hogar.



"Yo sugiero a los usuarios que, en caso de no tener la urgencia de la contratación de ningún tipo de producto o crédito, se abstengan de hacerlo porque no son tiempos de adquirir compromisos que nos coloquen en la incertidumbre de poder pagar o no", indicó.



A lo que añadió que, a la distancia, los trámites electrónicos muchas veces contienen fallas y no garantizan un trato similar a la negociación en persona.



"El llamado sería a la población, que se abstenga de contratar más deuda en este tiempo", recomendó.