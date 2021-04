Llaman en La Antigua a la responsabilidad social para regresar a semáforo verde

En el municipio de La Antigua, el regreso a la luz amarilla en el Semáforo Epidemiológico Regional COVID-19, luego de haber permanecido en luz verde por más de tres meses, es debido a la presencia de personas en las playas, ríos y balnearios durante el periodo vacacional de Semana Santa que no acataron las medidas sanitarias.



La directora de Salud Pública Municipal, Nubia Fernández, llamó a la responsabilidad social para lograr que la luz del semáforo regrese a verde o de lo contrario podría irse a naranja.



Dijo que hubo presencia de “muchísima gente” que no utilizó el cubrebocas ni acató las medidas sanitarias, lo que incidió en el aumento de casos de COVID-19.



“Sucedió lo esperado, estamos pasando de luz verde a luz amarilla (del 12 al 25 de abril). Acaba de pasar esta temporada vacacional, en la cual hubo mucha afluencia de personas en lugares abiertos y cerrados y esto trajo consigo que incrementaran los casos”.



Expuso que estar en lugares abiertos no es cien por ciento confiable ni seguro que no habrá contagios, en virtud de que cuando hay aglomeración de personas, el índice de bióxido de carbono aumenta considerablemente y el riesgo de contagio existe.



Al momento, en La Antigua hay un reporte de 681 casos acumulados de Coronavirus, 62 defunciones y 64 casos sospechosos.



“Aquí tenemos dos opciones, seguir en amarillo y cambiar a verde o, subir a naranja; todo es responsabilidad social, es responsabilidad de nosotros mismos. Nuevamente exhortamos a continuar con las medidas básicas: distanciamiento social, lavado constante de manos y uso de cubrebocas”.



Recordó que en México hay dos nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 que están acelerando los contagios y contra esas nuevas cepas la vacuna no protege.



“No sabemos qué va a suceder, si habrá una nueva ola de contagios de las nuevas cepas, si habrá otra vacuna (…) son virus nuevos de los cuales estamos aprendiendo”.