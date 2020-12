Llaman la atención a bares de Coatzacoalcos por no controlar aforo

Diversos bares y cantinas fueron visitados este fin domingo por autoridades de Coatzacoalcos para desalojar a comensales y usuarios, además de apercibirlos verbalmente y exhortarlos a no permitir estas reuniones masivas y se evite volver a semáforo rojo.



La comitiva estuvo integrada por elementos de la Policía Municipal y el personal de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, para apoyar a las autoridades municipales en la revisión de los negocios.



Manuel Alejandro Xolo de la Cruz, inspector del departamento de ingresos del Ayuntamiento dijo que se visitó el Salón Reyna, un conocido bar ubicado sobre el boulevar Manuel Ávila Camacho o malecón antiguo para notificar a la dueña de que aún no de pueden hacer reuniones.



"Hay que evitar el contagio para no permitir que regresemos a semáforo rojo, es nomás una orientación que de le dió, es tratar de evitar los convivios o tratar de cumplir con las medidas que demandan las autoridades sanitarias", señaló.



En el sitio hubo molestia por parte de las personas a las que se les invitó a cerrar sus negocios, pues señalaron que las plazas y otros lugares continúan abiertos y en servicio.

Ante esto, las autoridades confirmaron que se visitarán otros puntos para de igual manera invitarlos a cerrar y no permitir aglomeraciones.