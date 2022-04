Llaman la atención a palapas en playas boqueñas por trabajar con niños

Durante los días “santos”, el DIF de Boca del Río realizó 45 apercibimientos a comerciantes por llevar a menores en sus actividades en la zona de playas, a quienes se les hicieron recomendaciones para que no los expusieran a los intensos rayos del sol.La directora del sistema municipal, Yamileth Herrera Díaz, precisó que en caso de que estuvieran en palapas en donde los pequeños regularmente apoyan en labores del negocio, se les pidió que estuvieran sólo en horas determinadas y alejados de bebidas alcohólicas.“45 apercibimientos durante los 4 días, todos los apercibimientos realmente eran recomendaciones, sí había pequeñitos pero acompañados, menores que se encontraban acompañando a papá, mamá, abuelito, tutor que se encontraban sobre todo en playas, palapas ya establecidas que llevaban a menores de edad, a sus hijos a acompañarlos que están acostumbrados a ayudar”.En caso de ser menores de 5 años, la recomendación es que se quedaran en casa y se daba seguimiento a que no reincidieran.En cuanto a las atenciones por extravío de menores, se registraron 5 casos que se regresaron a sus familias de manera inmediata.“Sí hubo 5 pequeñitos extraviados, extraviados hablamos que se perdieron en el segundo que se alejaron de la mesa, o de la zona donde estaban de playas, en la coordinación con Protección Civil, Comercio, Gobernación que también se encontraban en playa, una vez que se encontraba un pequeñito lo llevamos al módulo y no se tardaban ni 15 minutos que papá o mamá llegaran por él”.Las playas de Boca del Río con mayor presencia de personas son Punta Azul, Camino Real, Vicente Fox y Mocambo.