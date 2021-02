Llaman PAN y PRI al Gobierno “a no lucrar electoralmente” con vacuna antiCOVID

Los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Sánchez Báez y Acción Nacional (PAN), Rubén Hernández Mendiola, llamaron al Gobierno de México “a no lucrar electoralmente” con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para favorecer al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Durante la sesión ordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, celebrada la noche de este viernes, calificaron como “perverso” e “inmoral” el manejo que se le está dando.



Al hacer uso de la voz, Sánchez Báez señaló, como ya se dio a conocer recientemente, que a las personas inoculadas se les están tomando sus datos geoelectorales y fotografías.



“Cuando se niegan a proporcionar sus datos, les dicen que no los van a subir a la lista para que les apliquen la segunda dosis”, acusó al señalar que se requieren alrededor de 160 millones de dosis para inmunizar a la población mexicana mayor de edad.



Insistió que este uso es “contrario al derecho (…) están haciendo un uso electorero de la vacuna con los mexicanos y veracruzanos. Han subido muchos videos a las redes sociales donde se da muestra clara que las autoridades a través de los que se dicen Servidores de la Nación, están haciendo uso electorero de la vacuna”.



El representante priista recordó que la “cifra catastrófica” de 60 mil muertes por esta enfermedad en el país casi se triplica al sumar hasta este viernes 178 mil; mientras que en el Estado se superan los 7 mil 800 fallecimientos.



Cuestionó que el Ejecutivo nacional ha comprado las vacunas que ha logrado conseguir, no las que se necesitan, “dada la tardía participación en la compra de éstas”.



Por su parte, el representante panista reiteró que “el partido en el Gobierno se pretende beneficiar con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores, a quienes se les está tomando fotografía, como a la credencial para votar”.



Añadió que además de lucrar electoralmente con el derecho a la salud de dicho grupo vulnerable, atenta contra la equidad en la contienda.



“Es inadmisible que además de la incapacidad del Gobierno para atender adecuadamente la pandemia, todavía pretende aprovechar a favor la aplicación de las vacunas que se pagan con recursos de todos los mexicanos”, manifestó.



En sus palabras, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió criterios para garantizar el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, mismos que fueron confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Abundó que en estos lineamientos se prohíbe el condicionamiento de los apoyos de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie; la provisión de servicios o programas públicos o la realización de obras públicas o similares, por parte de cualquier servidor público.



Por ello, exhortó a la ciudadanía a denunciar estas supuestas conductas contrarias a la Ley ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), pidiéndole al OPLE habilitar la liga de Internet correspondiente para ello.