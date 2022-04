Llamar “traidores” a quienes rechazaron Reforma Eléctrica sólo polariza

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona sur, Esteban Enríquez España, los calificativos de “traidores” de parte de morenistas e insultos de parte de los opositores a la Reforma Eléctrica solo generan mayor polarización en el país.Dijo que esto es lo negativo y nefasto del debate de en la Cámara de Diputados, pues más allá de que se haya aprobado o no la iniciativa del ejecutivo, diputados a favor y en contra están haciendo su trabajo, legislar.“Más que se haya aprobado o no, es nefasto para el país la polarización que se está dando, votaron en contra les dicen traidores a la patria, y medio país va a estar contra ellos, no, están haciendo su trabajo, se presentaron a debatir con argumentos validos e ideas, ganó por mayoría los que estaban a favor de la reforma, pero no pasó se necesitaba mayoría absoluta, es como se debe llevar una democracia”, indicó.Mencionó que este ambiente polarizado debe terminar para México, pues incluso aunque no haya sido aprobada la reforma, se debe seguir buscando políticas que fortalezcan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que tampoco se impida que la inversión extranjera aterrice.“Creo que es necesaria la inversión privada en CFE como en diferentes áreas de gobierno, creo que es positivo, el gobierno está visto que no puede cubrir todos los requisitos y carencias, la mejor manera es aliarse son capital privado”, comentó.Sobre la propuesta de nacionalización del Litio, dijo que el CCE la analizará y calificó como positiva la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.