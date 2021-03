Llamarán la atención a café del Centro de Xalapa por permitir gentío

Luego de la aglomeración que originó el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) durante una conferencia de prensa en un café del Centro de Xalapa, el regidor décimo primero del Ayuntamiento de Xalapa, Francisco Javier González Villagómez, dijo que se notificó al área de Comercio para hacer un apercibimiento al establecimiento.



“En estos momentos, si vemos conferencias de prensa que tienen a más de 40 personas, por supuesto que nos preocupa. En este caso se le tiene que aplicar el reglamento que establece que primero es el apercibimiento, después sigue la multa, las sanciones correspondientes y la clausura”, dijo.



Aunque dijo, no es toda la responsabilidad de los comercios pero deben garantizar los protocolos sanitarios ante la pandemia COVID-19 a los clientes.



"El área de Comercio ya tiene conocimiento y tiene que hacer lo pertinente para que le haga un llamado al comercio. Sabemos que luego no es culpa de ellos pero tienen que hacer todo lo posible por respetar las medidas".



Además, exhortó a los partidos políticos a ser más prudentes al realizar ruedas de prensa y no permitir la concentración de más de 15 personas.



"Les pedimos a los partidos que eviten aglomeraciones, que eviten hacer mítines donde puedan poner en riesgo a la ciudadanía. Lo que no queremos es que traigan música con más de 40 y 50 personas".



Para finalizar, solicitó que los establecimientos tomen en cuenta la carta compromiso que firmaron para respetar las medidas sanitarias y el aforo permitido de acuerdo con el semáforo.