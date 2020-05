Llega nuevo director al CECYTEV y despide a personal de confianza

Con la incorporación de un nuevo director, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEV) aplicó despidos de personal de confianza, acusaron extrabajadores de dicho organismo.



En voz de uno de los afectados, autoridades del CECYTEV citaron a los empleados a la Dirección General para "una reunión", y una vez dentro, se les obligó a firmar su renuncia voluntaria con carácter inmediato e irrevocable.



"Por cuestiones de que acaban de hacer cambios de director y creo que no entramos en los planes de esta nueva administración, (...) no entramos en los planes y ellos traen su gente, no es que dejemos de hacer el trabajo que estábamos haciendo", dijo.



Señaló que esta situación afecta a entre cuatro y cinco trabajadores del colegio de bachilleres.



"Nos citaron a las nueve y nos atendieron a las 12, una de la tarde y nos entregaron un papel con una renuncia voluntaria", dijo.



Señaló que, en su caso, no participó en campaña con MORENA, sino que su ingreso fue por el perfil y currículum que presentó para el cargo.



Además, enfatizó que los despidos del CECYTEV incumple con los anuncios del Gobierno Federal sobre no recurrir al crecimiento del desempleo por cuestión de la contingencia.



"Son varios los que el director tenía listos para firmar la renuncia, (...) lo único es que me dijeron que no entraba en los planes de la nueva administración", enfatizó.