Llegan a Espacios Educativos a exigir conclusión de construcción de escuelas

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) se manifestaron en las oficinas del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEEV) para exigirle a su titular, Ricardo García Jiménez, que se concluyan las obras pendientes del programa Escuelas al CIEN, que desde hace más de un año pararon el trabajo sin justificación alguna.Lorena Ixtepan Martínez, quien encabeza la organización estudiantil, dio a conocer que son muchas construcciones no han sido concluidas debido a que presuntamente el Instituto no ha pagado a las constructoras encargadas de las obras.“Hay obras que están paradas desde hace un año y las empresas constructoras no se han presentado a laborar porque señalan que no les han entregado el pago para que puedan continuar con la construcción (de las obras)”, explicó.La lideresa estudiantil mencionó que suman más de 24 millones de pesos los que no se han aplicado a las diversas obras que se realizan en la entidad y el fideicomiso que se confirmó para dichas labores vence este año, por lo que existe incertidumbre del destino que tendrán los recursos.“Si no se aplica el recurso para culminar estas obras, tiene que ser regresado a la Federación y forzosamente se tiene que aplicar para otros fines que la autoridad tiene que definir. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo, porque el recurso ya está etiquetado y es necesario que las obras en dichas escuelas sean concluidas”, afirmó.En los planteles afectados se está solicitando la construcción de aulas escolares, bardas perimetrales y canchas de usos múltiples, ya que fueron incorporadas al programa Escuelas al CIEN desde hace más de cinco años y hasta la fecha no concluyen las construcciones.Quien encabeza la organización estudiantil mencionó el caso del Telebachillerato “El Coyol”, en el municipio de Tantoyuca, donde los estudiantes reciben sus clases en aulas improvisadas y sostenidas por palos, láminas y cartón.Por otro lado, dio a conocer que a casi dos meses de haber impactado el huracán Grace, las escuelas dañadas en el Estado siguen sin recibir ningún apoyo.“Los apoyos del Gobierno del Estado han sido muy pocos para nuestras escuelas, de hecho a nivel estatal se quedó en el acuerdo que tras la afectación del huracán se quedó en invertir en infraestructura e incorporar a las escuelas que fueron dañadas, sin embargo, hasta el momento no ha habido un avance significado para atacar esta situación”.