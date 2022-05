Llegan a Palacio de Gobierno a reclamar solicitudes de apoyo incumplidas

Integrantes del Movimiento Campesino "Plan de Ayala Siglo XXI" exigen programas de apoyo social para el campo, la vivienda y obra pública en municipios como Minatitlán, Acayucan, Jesús Carranza, Cosoleacaque, Catemaco, Papantla y Juchique de Ferrer.Durante manifestación en los bajos del Palacio de Gobierno, esta mañana, el coordinador del Movimiento Campesino "Plan de Ayala Siglo XXI", Ezequiel Flores Rodríguez, indicó que desde el pasado 17 de marzo se hicieron varias exigencias hacia el Gobierno del Estado que aún no han sido resueltas, por ello mismo, se dieron cita en este lugar."A eso hemos venido, por eso invitamos a nuestros compañeros para que vean que nosotros no tenemos la respuesta todavía, que la hemos estado solicitando y no nos han querido responder", señalo.Informó que dichas demandas son a diferentes dependencias del Estado, como son SEDARPA, SEDESOL, SIOP, SEP, CAEV, SEDEMA y SEDECOP, a las cuales les solicitan el apoyo para comunidades de municipios como Minatitlán, Acayucan, Jesús Carranza, Cosoleacaque, Catemaco, Papantla y Juchique de Ferrer.En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, fueron solicitados fertilizantes para 200 hectáreas, caminos saca cosecha, semillas, paquetes de gallina y 14 técnicos extensionistas como veterinarios, agrónomos, biólogos, etcétera.Declaró que fueron pedidos programas sociales a la Secretaría de Desarrollo Social, como el programa de mujeres emprendedoras y módulos de autosuficiencia alimentaria y apoyos para vivienda, como piso y techo firme.Asimismo, a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, fueron solicitadas reparaciones en caminos y puentes de Pánuco, Álamo - Tuxpan, puente que une Atzalan con Misantla, así como un camino en Cerro Gordo, un camino de Juchique de Ferrer hacia Porfirio Díaz y otro más en Chicontepec, que va desde Tlacolulan hacia la comunidad de El Tornillo, que beneficiaría a 12 comunidades.Por último, exigió la atención por parte del coordinador de Agenda, Víctor González, quien fue presentado por el Gobernador como el "conducto" comunicador entre el movimiento y él."Le he mercado muchas veces y no contesta, ahorita estamos pidiendo que baje para por lo menos poderlo ver. No lo conocemos. El Gobernador dijo que con él y nada más llamó para que el Gobernador nos recibiera. Cuando nos recibió y luego dijo él va a ser el conducto y ni siquiera lo conocemos", finalizó.