Llegan a vender a Orizaba y pernoctan en la calle, soportando el frío

Sin importar que las temperaturas puedan descender, personas provenientes de las serranías de municipios aledaños a Orizaba llegan a comercializar sus productos y al ser poca su venta y caer la noche, deciden quedarse a dormir en las calles de la ciudad.



Desde pequeños de muy corta edad, así como jóvenes -que es necesario decir ya son padres de familia- adultos y ancianos bajan de sus comunidades hacia Pluviosilla, para vender sus productos como paxtle, portalitos de madera y alguna flor de temporada; pero cada año venden menos.



Lo poco que expresan con algún cliente, es que desde que se vende este tipo de artículos en tiendas de conveniencia, a ellos peor les va. Pero también aseguran que la gente ya no es tan afecta a poner su nacimiento con el tradicional paxtle y el portal de madera, pues ahora todo es en plástico.



Desde el pasado 19 de diciembre, comenzó a verse presencia de un grupo de estas personas que efectúan su actividad comercial, pero que al final del día terminan en la calle Poniente 7 y en la Sur 21 durmiendo, pues no regresan a sus comunidades.



Desde temprana hora, salen a vender sus productos por toda la ciudad, comen lo que sea, a cualquier horario y terminan el día recostando su cabeza en el pavimento de una fría calle. Estas personas se tapan con plásticos que encuentran por las avenidas; no falta quien les regale una cobija para enfrentar el descenso de la temperatura.



Los padres y abuelos buscan cuidar de los más pequeños, cuyas edades son de dos años hasta llegar a la adolescencia; pues la temperatura más baja de estos meses se ha sentido en los últimos días de la semana, por ende a la intemperie es mayor.



Es probable que esta gente se quede después de Navidad, en años pasados se regresaban a sus casas hasta que pasaba el Día de Reyes. Y es que cada año no faltan aquellos buenos hombres y mujeres que en Noche Buena les llevan algo de comer, igual que cuando termina el año.