Llegan a Xalapa a protestar por cese de profesoras de COBAEV de Veracruz Puerto

Una comisión de trabajadores docentes y administrativos del plantel educativo número 62 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) se manifestó en las oficinas de esta institución en protesta por el despido injustificado de dos de sus compañeras.A decir de Julio Felipe Martínez, director del plantel mencionado, Alejandro de la Cruz Garnica Fernández, director administrativo del COBAEV, vía telefónica le informó que las docentes Alicia Trinidad Arano y Eva Sofía Azamar Vidal estaban despedidas y ya no laboraban para la institución sin dar mayores explicaciones.Las ahora despedidas, dijo, llevaban laborando nueve años y nunca habían tenido problemas con los demás compañeros.“Ahora las despiden sin justificación alguna, esto no se vale. Es un despido injustificado. Ahora lo que pedimos es que nos reciba el director general del COBAEV, Andrés Aguirre Juárez y que nos dé una explicación de este despido de las compañeras. Estamos aquí en apoyo porque de lo contrario el día de mañana puede ser algunos de nosotros los que seamos despedidos”, agregó.Los manifestantes exigieron que a sus dos compañeras, que fueron despedidas, se les liquide conforme a la ley, que se les pague un finiquito, porque éstas cuentan con número de nómina, con número de empleado y con credencial del plantel.Por último, el director de este plantel número 62 del COBAEV dijo que si no tiene una respuesta favorable el día de hoy, ya sea en la reinstalación de las dos compañeras o el finiquito, tomarán medidas más drásticas, que sería una manifestación acompañados de alumnos, docentes y padres de familia, ya que estas dos docentes son muy apreciables en el plantel educativo.Los empleados del COABEV 62, ubicado en el municipio de Veracruz Puerto, luego de un tiempo de espera y al no ser atendidos, bloquearon de manera intermitente la avenida Las Américas, donde se ubican las oficinas de este organismo dependiente de la SEV.