Llegan a Xalapa para exigir quitar concesión de agua a Grupo MAS y CAB

Al grito de "¡basta corrupción! ¡basta de complicidad!", integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) exigieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la extinción de la concesión del servicio de agua potable a los Grupo MAS y CAB, para evitar sigan lesionando la economía de las familias de Veracruz, Boca del Río, Jamapa y Medellín de Bravo por un servicio de ínfima calidad.Jesús López Peña, presidente de la citada organización, dio a conocer que el Ejecutivo del Estado se comprometió a intervenir para solucionar el problema, luego que en el 2019, durante una visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador se le entregó un documento en donde se le hizo del conocimiento las irregularidades que vienen cometiendo las concesionarias del servicio de agua potable.“Le hemos hablado y nunca nos ha atendido, somos ciudadanos que no venimos a pedirle empleo ni nada, sino que se nos otorgue un servicio de calidad al que tenemos derecho”, indicó.El pequeño grupo de porteños primero pasó a las oficinas del Organismo Operador del Agua Zona Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en donde entregaron un documento dando cuenta del problema que enfrentan y de las repercusiones que tendrá en su salud al ingerir elementos sin reunir las condiciones de calidad para el consumo humano.Explicó que acudieron dichas oficinas porque CONAGUA recibe un millón de pesos por multas al no estar funcionando adecuadamente las plantas de tratamiento de aguas residuales, en lugar de exigirles la reparación del daño ecológico en el que está incurriendo dichas concesionarias.“CONAGUA lo puede hacer, nada más que se destrabe la Ley Nacional de Agua, la cual está empantanada desde el 2016, la cual si sigue igual, nada se podrá hacer con relación a la ley vigente en la entidad”, añadió.Dijo que decidieron manifestarse en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para recordarle al Gobernador del Estado la palabra empeñada ante el Presidente de la República y que la prestación del servicio lo asuma la Comisión Estatal del Agua en el Estado de Veracruz (CAEV).De entre las irregularidades que son objeto los usuarios, se tiene el alto cobro en sus tarifas, al cobrarles el servicio por la extensión de sus viviendas estableciendo en metros cuadrados su consumo mensual.Finalmente, dio a conocer que los altos costos que enfrentan de las tarifas, de acuerdo con la norma vigente, podrían ser considerados como “cargas fiscales” que al no pagarlas, podrían caer en el riesgo de perder sus viviendas, de ahí la insistencia de la intervención del Gobierno Estatal para atender este problema.Después de la manifestación, dio a conocer por último que se dirigirán al Congreso del Estado, en donde sostendrían una reunión con el presidente de la Comisión Permanente del Agua del Congreso del Estado, diputado Fernando Aponte.