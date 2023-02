Llegan cada vez más remesas a municipios de la Sierra de Zongolica

La migración en la Sierra de Zongolica sigue siendo una constante, a tal grado que municipios que nunca habían recibido remesas ahora las están teniendo. Ese es el caso de Xoxocotla, donde el envío de dinero comienza a darse y va en aumento.Oliver Hernández Rivera, representante de “Cooperativa CAZ”, dijo que durante los últimos años, que han coincido con los de la pandemia de COVID-19, les ha sorprendido que las remesas no se detuvieron y municipios como Xoxocotla ahora también las está recibiendo su gente.“Había un municipio donde no se recibían remesas y éste era Xoxocotla. Mucha gente empezó a migrar y (ahora) están mandando remesas, está creciendo bastante, a lo mejor un 20 a 30 por ciento de lo habitual”.Ya de manera general, sostuvo que Astacinga es el lugar de esta zona serrana al cual llegan más dinero del extranjero. “Este es un municipio donde la mayoría de nuestros socios son mujeres porque los varones se han ido al extranjero. Aunque nos cuesta mucho colocar créditos porque como tienen dinero de que les llega el recurso económico, no necesitan un crédito”.Asimismo, sostuvo que contrario a lo que se pensara, el incremento en el arribo de dólares a los municipios de Zongolica aumentó en un 10 por ciento durante la pandemia.De igual forma, destacó que han notado que la gente sigue saliendo de la sierra en busca de una mejor calidad de vida, la cual consideran pueden encontrar en Estados Unidos.“Lo vemos en la rotación de nuestro personal pues muchos compañeros que estaban trabajando con nosotros, ya están decidiendo irse por el ‘sueño americano’”.