Llegan desde el norte del Estado para reclamar clave para escuelas indígenas

Padres de familia de planteles indígenas de diversos niveles, como la primaria bilingüe “Katsukgswin”, de Coatzintla, se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir que se les otorgue las claves a fin de dar validez de los estudios.



Uno de los padres de familia, dijo que la solicitud se hizo hace de más de tres periodos y hay malestar entre los padres de familia porque las autoridades educativas no han procedido a realizar el trámite, sin darles mayores explicaciones ni una respuesta favorable.



“Pedimos que se autoricen las claves de diversas instituciones; ya tenemos por parte del Ayuntamiento las las aulas, tenemos los alumnos y hay docentes trabajando. Que nos resuelvan a la brevedad y asignen las claves para planteles del fraccionamiento Las Palmas y la colonia La Mujer. No queremos perjudicar a nadie, al contrario, es para beneficio de la escuela y de nuestros niños”, añadió.



Aseveró que han cumplido con los requisitos que las autoridades han solicitado pues es de su interés dar seguridad a la educación de sus hijos.



Refirió que dicho plantel atiende más de 50 niños, a quienes se les brindan los servicios educativos de preescolar y primaria. Agregó que las aulas fueron construidas por el Ayuntamiento de Coatzintla, quien ha brindado todo el respaldo para educar a nuestros niños.



“Nuestra molestia es que no se cuenta con la clave de la escuela, lo que pone en riesgo la educación de los alumnos”, insistió.



Actualmente, dijo, las clases se realizan de manera presencial y de manera ordenada por número de lista en las aulas construidas por el Ayuntamiento en la colonia La Mujer y el Fraccionamiento Las Palmas, únicamente en La Colonia de la Mujer nos hace falta el nivel de preescolar.



Finalmente, dio a conocer que si la SEV no da una respuesta favorable, más padres de familia y alumnos llegarían a la Capital para sumarse a exigencia, “lo único que queremos es el beneficio de nuestros niños, porque ha sido larga la espera y queremos que ya nos resuelvan”, recalcaron.



Luego de estarse manifestando más de una hora, una comisión de padres de familia fue llamada para dialogar con las autoridades educativas.