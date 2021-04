Llegarán este viernes a Consejo Distrital del INE mamparas, urnas y material de oficina

Este viernes, llegará al INE de Coatzacoalcos papelería no custodiada para los comicios del próximo 6 de junio.



Serán urnas, mamparas, bolsas donde se depositan los votos válidos y nulos, cajas, paquetes electorales y diferentes tipos de material de oficina que arribarán a las 14:00 horas.



Será hasta mayo cuando llegue la documentación custodiada por el Ejército Mexicano, como boletas y actas electorales y de escrutinio y cómputo.



"El INE hace dos envíos de documentación y material electoral a los distritos. El primero de ellos no es custodiado y llega este viernes. Se citó a consejeros y representantes de partidos políticos para la descarga del material sin emblemas de los partidos", refirió el vocal ejecutivo del Distrito XI, Bulmaro Cruz.



Para ambas actividades ya el INE tuvo pláticas con Tránsito para ayudar en la vialidad y que los camiones lleguen sin contratiempos.



Aún no renuncia candidato a diputación federal del PVEM



Por otra parte, informó que Isaac Férez sigue sin presentar su renuncia formal a la Diputación Federal por el Distrito XI en Coatzacoalcos ante el INE.



Bulmaro Cruz añadió que mientras los candidatos no tengan sentencias condenatorias pueden seguir participando en la política aún si tienen procesos penales en su contra.



"En la ley no hay plazos para las renuncias, en ocasiones pasadas hay quienes han renunciado días antes de la votación y sus nombres aparecen en las boletas y esos votos son para quien finalmente queda como candidato", destacó.



Dijo que Isaac Férez hizo su registro a la candidatura en la Ciudad de México, de ahí que su renuncia finalmente también podría hacerla en aquel lugar.



Sin embargo, se confirmó que su suplente este jueves ya renunció a su participación en el proceso electoral.



Isaac Férez anunció en redes sociales la semana pasada que había renunciado a su candidatura tras los señalamientos en su contra por abuso sexual y violación que hicieron colectivos de feministas.