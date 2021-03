Llegaron desde España para plasmar su arte en El Morro, en Boca del Río

Originarios de España, los muralistas "Sabek" y "YesJM" llegaron a Boca del Río para intervenir los muros de los edificios del Infonavit "El Morro" y promover el arte público.



En total son 8 murales, 4 “micro”, que han sido pintados como parte del proyecto social "Art District Boca del Río" de la asociación “Art District Veracruz”, con el cual artistas de otros países han llegado a cambiar la apariencia de las paredes del Morro.



Durante 4 días, Sabek pintó el mural inspirado en los pájaros que abundan en la ciudad.



"Yo hice este muro vertical de 4 plantas con andamio. Al llegar el primer día, vi los zanates mexicanos que son los típicos cuervos que hay por aquí y me inspiré para realizar el boceto. Representa un poco la dualidad del blanco y negro", dijo.



Por su parte, Jesús Moreno, "Yes", intervino 4 muros pequeños, es su forma de contribuir al arte urbano y que los boqueños aprecien los murales, sin tener que ir a una galería.



"Yo me inspiro en el lugar a intervenir, dar un paseo, encontrar el lienzo y son muros que se hacen rápido en una sesión de 3 horas, 4 horas, utilizando colores que funcionen con el entorno. Sin necesidad de ir a una galería y metiéndose en un barrio en el que a lo mejor no tenían por qué venir hasta que hay algo que llama su atención, que es la pintura mural", dijo.



Ambos muralistas plasmaron sus obras de manera gratuita, el objetivo es que la población tenga contacto directo con la pintura. El pago, afirmaron, es que sus obras sean apreciadas y gusten.



“Aquí en Boca del Río, promover el arte, un arte público, accesible para todo mundo, para que la gente que pasea la pueda ver, sin ningún tipo de traba, es voluntario, es un proyecto social. La gente que pasa y te recalca y te dice que está muy chido, sí te ayuda en el momento de más calor cuando estás allá arriba y te va dar el sofoco".



Otros artistas que han plasmado en los edificios del Infonavit "El Morro" son Ricardo Cavolo y "Duurone".