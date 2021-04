Llegaron las vacunas para adultos mayores de Ciudad Mendoza

Desde este lunes al jueves 22 de abril, la Brigada Nacional de Vacunación aplicará la primera dosis antiCOVID a los adultos mayores de Ciudad Mendoza.



A una semana de cancelar el registro, la Brigada de vacunación atiende a partir de este día a poco más de 4 mil habitantes de 23 colonias y dos congregaciones.



De acuerdo con la operatividad de la Secretaría de Salud, para vacunarse los interesados deben presentar identificación oficial, CURP o constancia de residencia para el caso de que el INE no coincida con el municipio en que se vive.



Dentro de las recomendaciones que se hicieron a los mayores de 60 años, está el ingerir alimentos de manera normal, asistir con un acompañante, respetar las medidas sanitarias y llevar ropa cómoda.



En Mendoza se habilitaron las instalaciones de la escuela Francisco Ferrer Guardia y la escuela Guillermo Martínez, con atención el lunes 19 para los apellidos que inicien con las letras de la A a la G.



Para el martes 20, de la H a la Ñ; el miércoles 21, de la O a la Z y el jueves 22, todas aquellas personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de la cama o que no hayan estado en la ciudad el día que les correspondía.