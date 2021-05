Llegaron tortugas a desovar a playas de Veracruz-Boca del Río

Dos tortugas de la especie Lora arribaron a costas de Veracruz y Boca del Río para desovar la mañana de este jueves; una de ellas, que llegó a la playa Martí, regresó al mar tras cuatro intentos por hacer su nido y depositar sus huevos, la que sí logró hacer su nido fue la que arribó a playa Tortuga.



Según el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, la temporada de anidación que empezó en marzo, aún es baja, se han contabilizado 4 nidos en estas costas, pero también ya hay registrados en las islas del área.



"Vamos a estar pendiente, incluso hay otro nido ya en este momento en Boca del Río, allá sí desovó la tortuga, lo más seguro es que esta vuelva a salir, cada tortuga tarde alrededor de 40 minutos en desovar, pero se puede llevar más tiempo", dijo Emmanuel Bretón Vargas, biólogo del PNSAV.



Las tortugas marinas que logran hacer sus nidos depositan entre 100 y 120 huevos, los cuales son resguardados por el Parque Arrecifal hasta que eclosionan después de 50 a 60 días.



Las crías son regresadas al punto exacto donde fueron depositadas por la madre para que regresen al mar.



"Tenemos nidos de la lora, nidos de la especie carey, ya va a empezar los nidos de tortuga verde, si es importante la anidación , llevamos 4 nidos registrados".



Bretón Vargas, indicó que en caso de que se observe a alguna tortuga marina, se de aviso a las autoridades y no acercarse al réptil porque puede afectar el proceso derivando en que finalmente no se quede.



"Si observan a alguna tortuga desovando reportar a las oficinas del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano al 1002345 o al personal de bomberos, guardavidas. Si la observan no acercarse mucho porque esto va a estresar al animal y no va a desovar, tenemos que respetar ese proceso", finalizó.