Llegó desde Nuevo León para intentar sacar su camión de corralón en Veracruz

El ciudadano Jorge Luis Salazar llegó desde Nuevo León a Veracruz, en búsqueda de su camión, supuestamente trasladado a un corralón en Vega de Alatorre por elementos de la Fuerza Civil.



Explicó que los hechos ocurrieron cuando el chófer de la unidad, por cuestiones de salud, tuvo que trasladarse al hospital más cercano, dejando el camión en la localidad de El Viejón.



"Al otro día de que el chófer dejó el camión, me hablaron para decirme que el camión lo estaba rodeando Fuerza Civil. Cuando mandé a otro operador con los papeles, ya no estaba el camión".



Luego de buscar al vehículo por GPS, logró ubicarlo en el corralón perteneciente a la empresa GATSA, donde no le dieron información del proceso que debía realizar.



"Yo quiero recuperar mi camión, traigo los papeles originales pero nadie me sabe decir cómo recuperar mi camión. Yo lo localicé en el corralón por el GPS, tengo fotos de mi camión ahí, incluso ya le faltan algunas piezas".



Comentó que lo único que ha hecho la autoridad, incluso el 911, es decirle que acuda a Martínez de la Torre, después a Vega de Alatorre, Cardel y ahora a la Capital del Estado.



"Y ya fui a Martínez de la Torre porque ya me mandaron allá y a Vega de Alatorre y de Vega de Alatorre aquí a Xalapa y de Xalapa me estaban mandando a Cardel", finalizó.