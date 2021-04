Llegó la segunda dosis antiCOVID a Xico

Desde temprana hora, en el municipio de Xico se lleva a cabo la jornada para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna antiCOVID, en la Escuela Primaria “Melchor Ocampo”.



De acuerdo con información, se registra una buena afluencia de abuelitos que arribaron desde temprana hora al inmueble, aunque hasta el mediodía también se reportó mucha asistencia.



Según testimonios de estos adultos mayores, aunque algunos tuvieron malestares leves en su primera inoculación, se sintieron confiados para acudir nuevamente para completar su esquema de vacunación.



“Me dolió el brazo y la cabeza, me sentí mal pero vengo confiada a que me apliquen la segunda dosis”, expresó doña Reyna de 65 años.



También hubo abuelitos que dieron gracias a Dios por esta vacuna que les dará protección, aunque admitieron que no deberán bajar la guardia.



“Voy a cumplir 84 años y agradezco a Dios por poder acudir por la segunda dosis”, dijo la señora María Luisa.



“Qué bueno que estemos prevenidos, no nos hemos contagiado pero hay que estar preparados, sí ha habido casos, muchos casos en nuestro pueblo y la vacuna es una buena medida”, comentó doña Lucía de 75 años.



Cabe señalar que esta jornada se llevará a cabo este martes y miércoles, por lo que Servidores de la Nación y personal de Salud hicieron el llamado a que completen su esquema de vacunación.