Buena noche.Quiero hacer una denuncia.En la calle Naranjos de la col Prados llevamos 5 días sin agua, la última vez que cayó fue el día lunes 25 de abril y cayó sin presión por lo que no alcanzó a subir a los tinacos.Se ha estado hablando a CMAS para reportar, pero como siempre no dan solución a nada.Quisiera que me hagan el favor de publicar esta denuncia.Muchas gracias.