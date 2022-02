Son las 20:59 horas y aún no logro que me atiendan en la clínica hospital del ISSSTE Xalapa, llegué a las 17:00 horas, tengo síntomas de COVID y no han atendido a nadie desde las 2:00 pm.El consultorio donde reciben a pacientes COVID está vacío, no dejan hablar con los directivos y nos tienen a la intemperie.Ojalá publiquen y llamen la atención a quien corresponda pero que den el servicio que por eso pagamos.Les solicito no publiquen mi nombre ni correo para no sufrir futuras consecuencias.AtentamenteNombre (…)Tel (…)