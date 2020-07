Llevan 2 meses sin agua en colonia López Mateos de Coatzacoalcos

Habitantes de la colonia López Mateos de Coatzacoalcos se manifestaron este jueves a las afueras de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para exigir servicio pues desde hace dos meses no cuentan con líquido en sus hogares.



Explicaron que lo único que CMAS les envía son pipas y la cantidad no alcanza para el número de personas que tienen la necesidad.



Agregó que en plena pandemia es preocupante no contar con un servicio vital para poder mantenerse limpios, al igual que sus hogares.



“Tenemos desde mediados de junio sin agua, nada más nos dieron cinco días, después ya no volvieron, venimos a solicitar la pipa y a veces la mandan a veces no, son como cinco cuadras que no hay agua y estamos viniendo a CMAS a solicitar y no han venido”, expresó la señora Jazmín Posadas.



Entre los agraviados hay vecinos de varias calles que cuentan con familias donde hay niños y adultos mayores.



Sin embargo, criticó que las autoridades de la CMAS les siguen cobrando de manera puntual.



“El recibo sí, puntual llega el recibo, ya llevamos casi dos meses sin agua y estamos pagando normal, no nos hacen ningún descuento en nuestro recibo. Es la primera vez que nos estamos manifestando pero vamos a ver si no nos hacen caso”, añadió.