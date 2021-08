Llevan 20 años pidiendo pavimentación en congregación Julio Castro, de Xalapa

Con pancartas hechas en cartulinas, vecinos de la colonia congregación Julio Castro, de Xalapa, reclamaron la pavimentación de la calle Cedro, así como la construcción de banquetas.



Frente al Palacio Municipal, los manifestantes señalaron que durante muchos años han pedido la rehabilitación de la vialidad, sin que hasta el momento hayan sido escuchados por las autoridades del Ayuntamiento.



“Es una obra que hemos pedido durante muchos años, que ya tiene factibilidad desde hace muchos años y que hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta para poderla concretar”, expresó Rogelio Cruz Santiago, uno de los habitantes.



Añadió que si pasa más tiempo, ese estudio de factibilidad ya no servirá y les seguirán poniendo más trabas para poder realizar la obra.



“Tenemos 20 años gestionando y nunca nos hacen caso, nada más nos llevan con engaños y así van. Definitivamente no hacen nada. Ya tiene toda la factibilidad pero simplemente no hay nada”, reiteró Cruz Santiago.



Tras exponer su demanda, una comisión de cuatro colonos fue ingresada al Palacio Municipal, donde fueron atendidos por las autoridades capitalinas.