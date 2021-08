Llevan 4 días sin agua en cabecera de Teocelo

Pobladores de Teocelo denunciaron que este miércoles cumplen cuatro días sin agua en la cabecera municipal.



Y aunque no es algo nuevo para ellos, toda vez que es recurrente que pasen varios días sin el líquido; criticaron la falta de agua, pues con la pandemia no pueden cumplir con las medidas sanitarias de manera correcta.



“Ya tenemos cuatro días sin agua en la cabecera municipal; tortillerías, carnicerías y todos los negocios lavan sus trastes como pueden y con la pandemia se complica, esto no se puede atender sin agua”, refirió un poblador.



Recriminaron que el Ayuntamiento no pudo ofrecer ninguna solución durante su administración, a pesar de que fue una de sus promesas, incluso señalaron que el Gobierno Municipal utiliza el mismo boletín en sus redes para dar a conocer la situación.



“Y el Ayuntamiento con sus comunicados, que es sólo por turbiedad de las lluvias y desde que entraron era promesa darle solución a la problemática y hasta ahora nada y ese comunicado lo han sacado toda la administración, ya lo tienen hecho y siempre lo usan”, finalizaron.