Llevan 5 días sin agua en colonia de Veracruz Puerto

Habitantes de la colonia Prolongación Hidalgo, en la ciudad de Veracruz, cerraron calles en protesta porque desde hace 5 días no tienen agua.Explicaron que desde el inicio de la temporada de estiaje empezó a escasear el servicio pero sólo por algunas horas; actualmente no tienen ni una gota y las pipas no son suficientes.Desesperados, cerraron la vialidad de Mariano Arista pero advierten que continuarán bloqueando hasta que se restablezca el servicio.“Desde abril, ellos dicen que van a mandar pipas. El agua hay que estarla pagando, yo creo que mejor no hay que pagar el agua”, dijo una de las vecinas.Reclaman que las colonias cercanas sí cuentan con agua.“Sin nada de agua, ni para lavar ropa, trastes, que por el estiaje pero como por allá sí hay, ellos sí se bañan”.Ante la promesa de que les llegarían pipas, levantaron el bloqueo pero señalan que no pueden seguir de pipas, sobre todo porque pagan por el servicio.