Buena tarde.



Quiero reportar que desde el día de ayer, 24 de diciembre, a las 11:00 am, en la calle Montes Tauro de la colonia Lomas de Casa Blanca, no contamos con electricidad. Se hicieron reportes, a lo cual ellos dijeron que podía pasar un lapso de 10 horas en restablecerla pero hasta el momento no tenemos respuesta.



Hacemos el llamado para que hagan su trabajo, puesto que pasamos la noche sin electricidad y la inseguridad en esta zona está al tope.



No pedimos otra cosa, así como ellos exigen los pagos de energía eléctrica, nosotros les exigimos que hagan su trabajo y reparen lo que tengan que reparar y nos regresen la servicio a la brevedad. Agradezco el espacio.