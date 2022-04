Llevan reclamos a Fiscalía de Veracruz por presunta detención ilegal y violenta

Este jueves, familiares y amigos de personas detenidas en Medellín de Bravo por elementos ministeriales acusados por hechos desconocidos, protestaron este jueves a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE).Yeimi Noriega explicó que ministeriales detuvieron de forma violenta a Nayeli, Pablo y Octavio, a quienes golpearon frente a sus hijos.“Se los llevaron sin ninguna orden y golpeados en Medellín de Bravo (…); no nos quieren dar información de ellos y no dejan al abogado pasarlos a ver. Ellos son inocentes, es gente que se dedica a vender ropa y tienen una tienda, no sabemos de que los acusan”, expresó la inconforme.Poco antes del mediodía, los inconformes se apostaron sobre la avenida conocida como Arco Sur, exigiendo la liberación de las tres personas detenidas el martes por los elementos de la FGE.De acuerdo con lo que explicaron, los elementos ingresaron por la fuerza a los domicilios ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas de Medellín de Bravo y se llevaron a las tres personas, que hasta este momento aparentemente mantienen incomunicadas.Entre los manifestantes se podía ver gran cantidad de pancartas y cartulinas con diversas leyendas de apoyo a Pablo, Nayeli y Octavio.“Te queremos de vuelta, Pablo. Eres inocente”; “la familia está con ustedes”; “Nayi, mujer honesta y trabajadora”, son parte de las consignas que dejaron ver los amigos y familiares.Esta es la segunda manifestación que realizan los amigos y allegados a los detenidos, la primera fue en Medellín, que se realizó junto a una caminata desde el cruce del libramiento Paso del Toro-Santa Fe con el puente que va hacia Jamapa.La información del caso indica que los elementos tanto de la FGE como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ingresaron al filo de las 4 de la mañana al domicilio, para realizar un cateo.Ahí se llevaron por la fuerza a las tres personas pero antes las mantuvieron encerradas en una habitación mientras revisaban toda la propiedad.La manifestación de este jueves provocó un caos vehicular, por lo que fue necesaria la realización de un operativo especial de vialidad, pues uno de los carriles fue cerrado.Las puertas de la Fiscalía fueron aseguradas y resguardadas por elementos ministeriales.