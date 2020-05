Llevan un mes sin agua en colonias de Banderilla; tandeos no funcionan, acusan

Hasta un mes sin agua ha padecido la población del municipio de Banderilla, por lo que acusan que el programa de tandeo no funciona y responsabilizan al exdirector de la Comisión Municipal de Agua, David San Gabriel Bonilla, quien dejó la responsabilidad para buscar un cargo político.



Por lo anterior, ciudadanos del municipio exigen una solución a esta problemática que generó el ahora exfuncionario, pues reiteran que en muchos de los casos llevan más de un mes sin agua.



“No tenemos agua desde hace un mes, el famoso programa de tandeo no está funcionando, en algunas zonas sobre todo de la parte alta, pasamos meses sin agua, tenemos que acarrear de otras colonias, David presumió por todos lados que hubo el 75 por ciento de subsidio en el recibo de agua pero nunca dijo que no nos llega, sería el colmo que nos la cobren, si no hay”, explicaron.



Acusan a San Gabriel Bonilla de renunciar al cargo antes de enfrentar el reclamo ciudadano por la temporada de sequía que se avecinaba, donde fue él quien les notificó sobre su interés por ser candidato a la presidencia municipal.



“Nos pidió que lo apoyáramos, fue a una reunión con jefes de manzana, en la conocida Casa del Abuelo, daba su informe de labores, cuando así en abierto nos dijo que renunciaría al cargo y nos dio sus razones”, acusaron.



Es así que exigen una explicación de las autoridades de la Comisión de Agua y del presidente municipal, Juan Manuel Rivera, respecto a qué pasará o cual será la solución a este problema.



“Que nos digan porque ahora, a pesar de que ya empezaron las lluvias, nos sigue faltando el líquido, seguramente la están desviando a otros lugares, hemos oído que la venden a municipios como Xalapa y Rafael Lucio”, señalaron.



Finalmente, lamentaron que la población sea utilizada políticamente por personajes que sólo buscan el beneficio personal, a costa de los ciudadanos, cuando es época electoral.