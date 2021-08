Llevarán reclamo por asesinato de Jacinto Romero ante AMLO

“No mataron a un delincuente, mataron a un luchador social”, afirmaron familiares de Jacinto Romero Flores, periodista asesinado el 19 de agosto en el municipio de Ixtaczoquitlán.



Los quejosos llegaron a la Exhacienda Toxpan a donde arribará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la conmemoración de los 200 años de la firma de Los Tratados de Córdoba.



Onésimo Romero Flores hermano de Jacinto dijo "Confiamos y creemos que las autoridades harán su trabajo, las líneas de investigación se están haciendo. Como familia tenemos un profundo dolor de resentimiento hasta de venganza, pero confiamos en Dios y las autoridades que hagan lo que tengan que hacer".



Mencionó que no pueden dar detalles de los hechos y avance de las investigaciones para no entorpecerlas pero hizo un llamado enérgico para que el gremio reporteril se una en este país que "por decir la verdad te asesinan, por decir la verdad te matan, tres pinches balazos y que se muera Jacinto".



Los manifestantes exigen justicia y que no se quede únicamente en palabras.