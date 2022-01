Llueva, truene o relampaguee, vamos a inaugurar el Tren Maya el próximo año: AMLO

Al destacar la figura de Javier May como nuevo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para encabezar los trabajos del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “llueva, truene o relampaguee”, el proyecto será inaugurado a finales del próximo año.En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que las empresas encargadas de construir el Tren Maya están comprometidas a cumplir en tiempo, además que la gente está “contentísima” con el proyecto, de acuerdo con las encuestas que dijo tener sobre lo que opinan las personas.“Llueva, truene o relampaguee, vamos a estar inaugurando el Tren Maya a finales del año próximo. Entonces no podemos fallar y por eso estos cambios que hacemos”, dijo.“Lo que queremos es avanzar y terminar la obra y tener tiempo para operar el tren, porque lo podemos terminar antes de que concluya nuestro gobierno, si así lo decide el creador, la ciencia y el pueblo (...) Pero lo que queremos es terminarlo con anticipación para operarlo, dejarlo operando, no entregarlo 15 días antes de que terminemos, sino poder operarlo desde finales del año próximo”, agregó López Obrador.El Presidente de México aceptó que se dificultó “un poco” la construcción en el tramo de Cancún a Tulum “porque hay mucho tráfico en esta carretera y estamos buscando no afectar o afectar lo menos posible con la obra”.López Obrador destacó que los propietarios de tierras en el sureste “se han portado muy bien” porque se han logrado “expropiaciones concertadas”.“Son expropiaciones concertadas con los dueños de los terrenos, que se han portado de primera”, declaró.El Presidente López Obrador dijo que el cambio en FONATUR se hizo porque Javier May es una persona de trabajo de campo, aunque, dijo, fue cuestionado porque no terminó la licenciatura.“Resulta que Javier May es un hombre con principios, con ideales, honesto, trabajador. Yo quisiera 100 así, nada más tenemos 59 mujeres y hombres y miren lo que estamos haciendo”, expresó.El Presidente López Obrador comparó al director de FONATUR con Delfina Gómez, secretaria de Educación, quienes “por voluntad del pueblo” y “no por dedazo” han desempeñado cargos.Agregó que el presupuesto para el Tren Maya se revisa: “Lo que queremos es ejercer más, tener más avance físico y más avance financiero, estamos hablando con las empresas”.“No es una obra del Gobierno, es una obra de todo y los empresarios así lo conciben”, añadió.