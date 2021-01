Llueven quejas a Alcaldía de Coatepec por bares con aglomeraciones

El Ayuntamiento de Coatepec, durante los últimos días, ha registrado varias denuncias ciudadanas en contra de negocios como bares y cantinas que incumplen las medidas sanitarias, indicó el regidor tercero, Jorge Luna Hernández.



“En días anteriores tuvimos denuncias anónimas y quejas en redes sociales, una fuerte demanda de la ciudadanía respecto de algunos negocios de giro comercial de bares y cantinas, que se estaban llevando a cabo concentraciones de personas y que no estaban cuidando ni la sana distancia ni el uso del cubrebocas”, dijo.



El encargado de la Comisión de Comercio señaló que derivado de estas quejas, se efectuaron operativos de supervisión de estos lugares, además de que, en acuerdo de Cabildo, se determinó la clausura de uno de éstos.



“En sesión aprobamos que uno de estos negocios se va a clausurar, el cual estaba concentrando gente, ese fue el acuerdo y que otro negocio iba a tener inspecciones constantes, ya se llevó a cabo un operativo”, acotó.



Y es que dijo, que en el Pueblo Mágico continúa el incremento de contagios, por lo que se procedió a estas acciones y presionar a estos comercios a cumplir con las medidas sanitarias.



“Estos operativos para verificar que acaten las medidas sanitarias y que además no rebasen los horarios, este fin se hizo y hubo acciones. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes y dejar de acudir o acudir con las medidas. Coatepec está repuntando en contagios, se han relajado las medidas, es buen momento para disminuir los contagios y mantenerlos en bajo crecimiento”, comentó.



Finalmente, agregó que, durante este fin de semana, los artesanos que suelen instalarse en los bajos del Palacio Municipal no lo hicieron.