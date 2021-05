Lluvia canceló vacunación antiCOVID este miércoles en módulos de Xalapa

El delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que en la zona norte de la Capital del Estado se canceló la vacunación contra COVID-19 por motivo de la fuerte lluvia que aconteció la tarde de este miércoles, sin embargo, dejó en claro que quienes quedaron pendiente de su aplicación, podrán asistir los días siguientes al módulo que les correspondía y se les aplicará la dosis sin ningún problema.



Durante entrevista vía telefónica, el funcionario federal a cargo de la organización de la vacunación en la entidad, expresó que en los puntos de aplicación ubicados en La Lagunilla y la Escuela Normal Veracruzana, se presentaron situaciones que les impidieron continuar con la aplicación del biológico.



“En la Normal Veracruzana se fue la luz y esto motivó, por los sistemas de cuidado de la vacuna y por el nivel de lluvia atípica, que la gente dejó de acudir, se atendió a los que estaban y ya nos estamos reprogramando para mañana, una vez que Protección Civil haga una evaluación de todos los problemas que hubo. Vamos a continuar con la vacunación”.



Esto, dijo, mientras que La Lagunilla es un ojo de agua natural y una zona que siempre se inunda.



Por ello, se actuó de manera preventiva en estos dos puntos sin afectar a nadie y se decidió cerrar los módulos, para protección tanto de la ciudadanía como de los biológicos, reiteró.



¿Quiénes faltaron de vacunarse este miércoles, lo podrán hacer mañana? Se le cuestionó a Manuel Huerta.



“Sin duda, y van a poder asistir durante los siguientes días, porque, además, también estamos recibiendo, aunque no están asistiendo mucho, los que no se vacunaron en primera y segunda dosis de adultos mayores y también mujeres embarazadas”, puntualizó.



Por tanto y a decir del delegado federal, se presentó una situación atípica con la lluvia, por lo que se tuvo que actuar para salvaguardar tanto las vacunas como al personal y las personas que asistían a los módulos la tarde de este miércoles.



De este modo, aseguró que toda situación que se presente se está resolviendo y habrá vacunas para todos.



“Ahí me sale mi experiencia, estamos en una temporada de huracanes y ciclones muy adelantada, del 15 de mayo inician los huracanes del Pacífico, pero se adelantaron con lluvias atípicas y estamos actuando preventivamente y lo estamos pensando de cara a las lluvias en todo el estado de Veracruz”, finalizó el Delegado del Bienestar en la entidad.