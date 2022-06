Lluvia inunda la avenida Reforma en Ixtaczoquitlán

La falta de desazolve en el sistema de alcantarillas de Ixtaczoquitlán, ocasionó tras el paso de una tormenta por la región centro del Estado, la inundación de avenida Reforma, afectando el paso a 30 mil habitantes.Molestos por esta condición, empleados de la zona industrial se tuvieron que mojar los pies para llegar a tiempo a su trabajo, otros totalmente mojados por el agua que arrojaron automovilistas a su paso."Aquí lo que se ve es la falta de mantenimiento porque las alcantarillas no tienen la capacidad para absorber el agua están anegadas de tierra y basura y las autoridades municipales no hacen nada", lamentó el obrero Juan Carlos Rodríguez.La arteria se inundó arriba de 12 centímetros señalaron en redes sociales, empresarios y vecinos que van de paso hacia Santa Ana, Potrerillo Pueblo, Unidades Potrerillo, Manzanales, Valle Alegre, colonia Gutiérrez Barrios, Dos Arroyos, Laguniilla Chiltepec, Moyoapan y Zona Industrial.Es de mencionar que otras comunidades, incluida la cabecera municipal registraron inundaciones, debido a que de cara a la temporada de lluvias no se realizaron trabajos preventivos de desazolve.