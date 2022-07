Lluvias afectaron 80 viviendas de Zongolica, solo se ayudará a unas cuantas

A pesar de que debido a las intensas lluvias fueron afectadas alrededor de 80 viviendas de Zongolica, no todas serán apoyadas con recursos del nuevo programa de apoyo FONDEN, pues requieren estar dañadas en su estructura para que puedan ser auxiliadas; si están cerca de un derrumbe que se considere evidente que con las precipitaciones se dañará, ni así se les otorgará ayuda, indicó el alcalde Benito Aguas.En entrevista, el munícipe consideró que le fue mal a Zongolica pero seguirán luchando por conseguir los beneficios que necesitan las familias afectadas."Viviendas afectadas son alrededor de 80, pero las que pueden llegar a pasar el requisito en el tema del nuevo FONDEN son muy pocas, porque quieren que la vivienda esté dañada en la estructura. Porque aunque tenga un derrumbe, aunque se prevea que a futuro se va deslavar no entra esa casa".En este sentido se le preguntó qué va pasar con esas familias, quién las va apoyar, a lo que dijo: "Eso estamos viendo porque no entra el tema de FONDEN y nosotros estamos viendo cómo vamos a apoyar, coordinar. Es que hasta que se vengan las casas nos van a apoyar. Son muy estrictos en sus reglas de operación del FONDEN, eso hemos estado platicando con los agentes municipales, con la gente de INVIVIENDA, pero se está haciendo el recorrido y no sabemos cuántas casitas vayan a pasar", dijo.Añadió que este tema es preocupante, por ejemplo hay una casa dañada en Ixpaluca, pero es de dos plantas y las reglas de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, dice que no apoya si tiene dos plantas la vivienda, "dejan en indefensión entonces a las personas".Dijo que también están trabajando quitando los derrumbes y se está iniciando el muro que sale de Zongolica hacia Comalapa. "Se va a hacer un muro más, estamos previendo en dónde, ayer llegó ya INVIVIENDA para andar recorriendo el tema de los daños.Lo que nos está costando un poquito, es la retirada de material en los caminos, no se está echando ahí mismo, hay que acarrearlo y eso lleva un costo. Entonces son millones de pesos los que se pagan, son cuatro empresas las que están quitando el tema de los derrumbes, pero ahorita con las aguas se prevé que sigan presentándose", concluyó el Alcalde.