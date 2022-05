Lo detuvieron, lo liberaron y ahora lo pasearon por Palacio de Gobierno

Antonio de Jesús, el joven xalapeño que fue detenido por equivocación y fue acusado de matar a dos periodistas en el sur de Veracruz, fue llevado a Palacio de Gobierno la tarde de este miércoles, donde se reunió con el titular de Política Regional Héctor Ciprian Méndez.El joven se negó a dar declaraciones sobre su errónea aprehensión.Acompañado de sus padres y su primo, Antonio de Jesús no respondió una sola pregunta hecha por los comunicadores que un día antes cubrieron la protesta para exigir su liberación.Ante los cuestionamientos, la madre del joven prefirió dar la espalda y llevarse a su hijo, a quien de nueva cuenta subieron a la camioneta oficial del Gobierno del Estado.Debido a que los periodistas recriminaron el hecho de que no se detuvieron a atender sus preguntas, luego de dar cobertura a la protesta para liberarlo, la madre se limitó a dar las gracias.Por su parte, el Director de Política Regional expresó que no hubo presión para que el joven no respondiera las preguntas de los medios de comunicación, sin embargo, lo acompañó hasta la puerta del vehículo donde se retiró.De igual modo, sostuvo que la reunión que tuvieron fue para “agradecer” el acompañamiento que dio el Gobierno del Estado para el traslado de Coatzacoalcos a Xalapa.“Ellos fueron atendidos como lo comentó el señor Gobernador, ahí están los comunicados en las páginas oficiales y ustedes ya los vieron, (…) la reunión solo fue para un agradecimiento, al acompañamiento por parte del Gobierno del Estado”, dijo.