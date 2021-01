Lo mataron a balazos en discusión por terrenos, en Xoxocotla

Por la presunta disputa de un predio entre familias, este día un hombre fue muerto a tiros en predios de la comunidad Zolihua, perteneciente al municipio de Xoxocotla.



A través de los números de emergencia, vecinos de dicha comunidad dieron información sobre detonaciones de arma de fuego en las cercanías, trasladándose al lugar un grupo de policías preventivos para tomar conocimiento.



En el lugar fue hallado un varón en el piso, quien aún con vida dijo llamarse Andrés R. C. y contar con 38 años de edad, siendo canalizado de urgencia a las instalaciones del Hospital de Tlquilpa.



De acuerdo a reportes, el hombre ya no recibió atención médica y falleció, aunque sí alcanzó a señalar a su presunto asesino, por lo cual se implementó un operativo de búsqueda en la zona, pero sin resultados.



Se especula que el hombre habría sostenido una discusión con familiares por la disputa de un predio que fue dejado como herencia, aunque no se sabe con exactitud a quien pertenecía.



Lo cierto es que los involucrados se liaron a golpes y otro hombre quien está plenamente identificado desenfundó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones, hiriendo de muerte a Andrés.



Tras el homicidio, la Policía Ministerial Acreditable tomó conocimiento de los hechos y espera dar en próximas horas con el presunto responsable, de quien se sabe podría estar escondido en la zona.