Lo peor del PRI ya está en la cárcel o en MORENA, aseguran

Por el proceso de renovación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional, se reformaron los estatutos y se aprobó la política de alianzas con otros institutos políticos, con autonomía para que los Comités Estatales definan las coaliciones, explicó la secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Lorena Piñón Rivera.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, Piñón Rivera expresó que en el Consejo Político Nacional y los Consejos Políticos Estatales aprobaron abrirse a la política de alianzas con partidos con los que tengan coincidencias.



“Vamos a estar a favor y vamos hacer las alianzas con aquellos partidos que estén a favor de México, de los mexicanos y que amen a su país; son esos partidos con los que vamos a tener la alianza, porque evidentemente no podemos continuar así, no somos mayoría en el Congreso federal y tenemos que hacer algo”, dijo.



Lorena Piñón criticó políticas del actual Gobierno como eliminar los apoyos para estancias infantiles, para madres solteras y la eliminación de Prospera.



“Y eso se los va a cobrar la gente en las próximas elecciones, ellos se van acordar”, dijo.



De igual modo, el PRI estipuló que sólo tendrán acceso a las candidaturas plurinominales quienes tengan su militancia probada y los candidatos externos podrán participar en la vía uninominal.



También sé armonizo la ley con respecto a la violencia de género, de manera que quienes hayan violentado a una mujer no podrán ser candidatos del PRI e incluso, si fueran militantes, serían expulsados.



La Secretaria de Gestión Social del CEN del PRI, la única mujer veracruzana que representa a su partido a nivel nacional, aseguró que están trabajando de manera seria y comprometida con nuevos líderes y con jóvenes, para terminar con los viejos vicios del PRI.



“Se acabaron los compadrazgos, el amiguísimo, el dedazo y las cuotas y cuates”, dijo.



El PRI, afirmó, está pagando las consecuencias de sus malos gobernantes, quienes ya están en la cárcel y otros más en MORENA, por lo que en el Instituto quedaron los priístas de base, nuevos rostros, perfiles preparados, mujeres y jóvenes valiosos que quieren rescatar al país, con el líderazgo nacional de Alejandro Moreno Cardenas.



El objetivo es no permitir que se continúen con las malas administraciones morenistas que mantiene al país y a los estados sumidos en los peores gobiernos.



“Toda la gente que quiera acercarse nuevamente al PRI, aquí es un PRI de puertas abiertas donde tendrán grandes oportunidades”, finalizó Lorena Piñón Rivera.